В центре Москвы на женщину упало дерево, она госпитализирована

Москвичка получила перелом позвоночника после падения на нее дерева В центре Москвы на женщину упало дерево, она госпитализирована

Москва27 апр Вести.На улице Заморенова в Пресненском районе Москвы из-за снегопада и ураганного ветра на женщину упало дерево, ее отвезли в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС вытащили 52-летнюю пострадавшую и передали медикам.

Женщина госпитализирована в ММНКЦ имени Боткина с переломом позвоночника и переломом левой ноги.

Ранее в оперативных службах сообщили, что в Москве и Подмосковье 27 апреля в результате падения деревьев и конструкций пострадали 30 человек. Причем большая часть случаев приходится на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер ожидаются в городе и окрестностях до конца дня. По его информации, непогода в столице продержится еще несколько дней.