Москва27 апрВести.Более пятидесяти деревьев повалено в Самаре в результате непогоды, также упали два дорожных знака, повреждены три остановки общественного транспорта, сообщил глава города Иван Носков в мессенджере МАХ.
Проходящий через город грозовой фронт принес с собой оранжевый уровень опасности. Предварительно было зафиксировано более 50 поваленных деревьев, два случая падения дорожных знаков и три повреждения остановочных павильонов. Также упали две рекламные конструкцииотметил мэр
Он также уточнил, что в устранении 29 случаев подтопления задействовали восемь единиц техники.