Более 50 деревьев повалено, три остановки повреждены в Самаре из-за непогоды

Более 50 деревьев упали в Самаре из-за непогоды Более 50 деревьев повалено, три остановки повреждены в Самаре из-за непогоды

Москва27 апр Вести.Более пятидесяти деревьев повалено в Самаре в результате непогоды, также упали два дорожных знака, повреждены три остановки общественного транспорта, сообщил глава города Иван Носков в мессенджере МАХ.

Проходящий через город грозовой фронт принес с собой оранжевый уровень опасности. Предварительно было зафиксировано более 50 поваленных деревьев, два случая падения дорожных знаков и три повреждения остановочных павильонов. Также упали две рекламные конструкции отметил мэр

Он также уточнил, что в устранении 29 случаев подтопления задействовали восемь единиц техники.