Москва21 июл Вести.В города Заречный Свердловской области сотрудники СК России проводят процессуальную проверку сообщения о гибели мужчины после падения на него дерева, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.

20 июля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленных сильными дождями и порывами ветра, на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе произошло падение дерева на мужчину, 1952 г.р., пострадавший скончался до приезда скорой помощи