В Ленобласти возбуждено дело после падения спиленного дерева на рабочего

В Ленобласти спиленное дерево насмерть придавило рабочего В Ленобласти возбуждено дело после падения спиленного дерева на рабочего

Москва16 июн Вести.Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Дело заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Трагедия произошла 15 июня 2026 года в лесном массиве поселка Павлово Кировского района.

В результате отсутствия надлежащего контроля за безопасным проведением работ на мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался на месте сказано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что к спиливанию деревьев был допущен рабочий, не имевший трудового договора.

Ведется установление обстоятельств произошедшего.