Москва16 июнВести.Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.
Дело заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Трагедия произошла 15 июня 2026 года в лесном массиве поселка Павлово Кировского района.
В результате отсутствия надлежащего контроля за безопасным проведением работ на мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался на местесказано в канале ведомства в MAX
Уточняется, что к спиливанию деревьев был допущен рабочий, не имевший трудового договора.
Ведется установление обстоятельств произошедшего.