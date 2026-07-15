В Лыскове пенсионер погиб при падении автомобильного крана с рабочей платформой

В Лыскове мужчина погиб при падении автомобильного крана с рабочей платформой В Лыскове пенсионер погиб при падении автомобильного крана с рабочей платформой

Москва15 июл Вести.В Лыскове 75-летний мужчина, спиливавший аварийные деревья, погиб при падении автомобильного крана с рабочей платформой. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Нижегородской области.

По версии следствия, 14 июля при спиле аварийных деревьев упал автомобильный кран с рабочей платформой, на которой находился 75-летний мужчина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

По факту гибели мужчины при выполнении работ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.