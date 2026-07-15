Москва15 июлВести.В Лыскове 75-летний мужчина, спиливавший аварийные деревья, погиб при падении автомобильного крана с рабочей платформой. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Нижегородской области.
По версии следствия, 14 июля при спиле аварийных деревьев упал автомобильный кран с рабочей платформой, на которой находился 75-летний мужчина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
По факту гибели мужчины при выполнении работ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.