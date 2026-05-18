Москва18 маяВести.В Новгородской области мужчина умер после падения на него металлической конструкции остановочного комплекса, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).
По версии следствия, 4 мая в поселке Панковка мужчина 1957 г.р. находился на остановке общественного транспорта, расположенной на автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, когда на него упала металлическая конструкция остановочного комплекса, причинив телесные повреждения.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.