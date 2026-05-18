Новгородец умер после падения на него металлической конструкции остановки

Москва18 мая Вести.В Новгородской области мужчина умер после падения на него металлической конструкции остановочного комплекса, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет(СК).

По версии следствия, 4 мая в поселке Панковка мужчина 1957 г.р. находился на остановке общественного транспорта, расположенной на автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, когда на него упала металлическая конструкция остановочного комплекса, причинив телесные повреждения.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.