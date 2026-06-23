Москва23 июнВести.В московском метрополитене на станции "Выхино" произошла трагедия - погиб мужчина, упавший на рельсы. Об этом сообщил Telegram-канал "МК "Срочно в номер!".
Погиб мужчина, упавший на пути на станции "Выхино"говорится в публикации
По предварительным данным, пожилой пассажир отвлекся на экран смартфона, потерял равновесие и упал с платформы. Его извлекли, но врачи помочь уже не смогли.
Ранее сообщалось о задержке поездов на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека, упавшего на пути. Инцидент произошел на юго-восточном участке ветки.