Москва1 авгВести.Московский метрополитен отсудил деньги у нетрезвого пассажира, который упал на рельсы. Об этом сообщает РИА Новости, которое ознакомилось с материалами дела. Инцидент произошел 28 сентября 2025 года на станции "Сокол" Замоскворецкой линии. Из-за падения мужчины движение на линии было парализовано на 12 минут, что привело к отмене двух поездов и внеплановой высадке людей.
Исковые требования ГУП "Московский метрополитен" к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворитьговорится в материалах
При этом сумма иска не уточняется.
Несмотря на попытки ответчика оправдаться, что он оказался на путях из-за плохого самочувствия, столичный суд встал на сторону метрополитена.