Московский метрополитен отсудил деньги у пьяного пассажира, упавшего на пути Нетрезвый пассажир московского метро выплатит убытки за остановку движения

Москва1 авг Вести.Московский метрополитен отсудил деньги у нетрезвого пассажира, который упал на рельсы. Об этом сообщает РИА Новости, которое ознакомилось с материалами дела. Инцидент произошел 28 сентября 2025 года на станции "Сокол" Замоскворецкой линии. Из-за падения мужчины движение на линии было парализовано на 12 минут, что привело к отмене двух поездов и внеплановой высадке людей.

Исковые требования ГУП "Московский метрополитен" к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить говорится в материалах

При этом сумма иска не уточняется.

Несмотря на попытки ответчика оправдаться, что он оказался на путях из-за плохого самочувствия, столичный суд встал на сторону метрополитена.