Пострадавший при падении на пути на станции метро"Октябрьская" госпитализирован Упавший на пути на Кольцевой линии московского метро госпитализирован

Москва11 июн Вести.Пассажира, упавшего на пути на станции "Октябрьская" Кольцевой линии Московского метрополитена, госпитализировали. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 11 июня.

Пострадавший госпитализирован сообщил собеседник агентства

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что движение по Кольцевой линии московского метро введено в график. Сбой в движении был связан с человеком, оказавшимся на пути. Некоторое время поезда по кольцу против часовой стрелки следовали с увеличенными интервалами.