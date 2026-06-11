Москва11 июнВести.Пассажира, упавшего на пути на станции "Октябрьская" Кольцевой линии Московского метрополитена, госпитализировали. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел вечером 11 июня.
Пострадавший госпитализировансообщил собеседник агентства
Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что движение по Кольцевой линии московского метро введено в график. Сбой в движении был связан с человеком, оказавшимся на пути. Некоторое время поезда по кольцу против часовой стрелки следовали с увеличенными интервалами.