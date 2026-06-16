Москва16 июнВести.В московском метрополитене человек упал на пути на Некрасовской линии. В связи с этим на некоторое время были увеличены интервалы движения, сообщает Дептранс.
На Некрасовской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на путинаписано в канале ведомства в MAX
Вскоре после этого департамент сообщил о том, что движение возвращается в график.
В течение июня уже сообщалось о двух случаях падения людей на пути в метрополитене Москвы. Увеличенные интервалы в движении вводились на Кольцевой и Замоскворецкой линиях.