На Некрасовской линии московского метро человек упал на рельсы

Пассажир упал на пути на Некрасовской линии На Некрасовской линии московского метро человек упал на рельсы

Москва16 июн Вести.В московском метрополитене человек упал на пути на Некрасовской линии. В связи с этим на некоторое время были увеличены интервалы движения, сообщает Дептранс.

На Некрасовской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути написано в канале ведомства в MAX

Вскоре после этого департамент сообщил о том, что движение возвращается в график.

В течение июня уже сообщалось о двух случаях падения людей на пути в метрополитене Москвы. Увеличенные интервалы в движении вводились на Кольцевой и Замоскворецкой линиях.