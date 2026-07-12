В Москве пассажира, упавшего на пути в метро, обязали компенсировать ущерб

Пьяный пассажир заплатит за остановку поездов в московском метро В Москве пассажира, упавшего на пути в метро, обязали компенсировать ущерб

Москва12 июл Вести.В Москве суд обязал пассажира выплатить компенсацию столичному метрополитену за падение на пути и остановку поездов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел на станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии вечером 21 сентября 2025 года. Пассажир в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности упал на главный путь. В результате движение поездов пришлось остановить на 21 минуту. Из-за сбоя отменили три состава.

Метрополитен обратился в суд с иском о взыскании упущенной выгоды – недополученного дохода за период вынужденного простоя.

На заседание по гражданскому делу мужчина не пришел, однако в рамках разбирательства об административном правонарушении он признал свою вину и заявил, что оступился случайно. Суд удовлетворил иск, постановление вступило в силу.

Исковые требования удовлетворить. Взыскать с... (ответчика) в пользу ГУП "Московский метрополитен" упущенную выгоду говорится в публикации

Помимо этого, нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение правил транспортной безопасности.