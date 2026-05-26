В Астрахани упал башенный кран, погиб крановщик После гибели крановщика в Астрахани СК начал проверку

Москва26 мая Вести.Следственные органы Астрахани начали процессуальную проверку по факту ЧП на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского. Там 26 мая упал башенный кран, крановщик погиб, сообщает региональный главк СК России.

Инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий и сильного ветра отмечается в публикации ведомства, размещенной в соцсети "ВКонтакте"

Проверка организована по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда. По ее результатам будет принято процессуальное решение.