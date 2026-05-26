Москва26 маяВести.Следственные органы Астрахани начали процессуальную проверку по факту ЧП на строительной площадке в микрорайоне Бабаевского. Там 26 мая упал башенный кран, крановщик погиб, сообщает региональный главк СК России.
Инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий и сильного ветраотмечается в публикации ведомства, размещенной в соцсети "ВКонтакте"
Проверка организована по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда. По ее результатам будет принято процессуальное решение.