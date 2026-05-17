Рабочий погиб на производстве рекламных щитов в Назрани, СК начал проверку

Москва17 мая Вести.Сотрудники Следственного комитета начали проверку после гибели мужчины на производственном предприятии в Назрани, сообщили в СУ СК России по Республике Ингушетия.

Фатальный инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, на производстве рекламных щитов, расположенном на проспекте Темирханова.

Произошло падение железной конструкции. В результате инцидента пострадал один из рабочих, который скончался на месте происшествия говорится в заявлении пресс-службе ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Обстоятельства ЧП устанавливаются в рамках доследственной проверки. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.