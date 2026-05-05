В Татарстане монтажник погиб на электрической подстанции, его коллега пострадал

В Бугульме монтажник погиб на электрической подстанции, его коллега пострадал В Татарстане монтажник погиб на электрической подстанции, его коллега пострадал

Москва5 мая Вести.В Татарстане электромонтажник пострадал при ударе током на электрической подстанции, его коллега погиб, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.

На территории электрической подстанции Бугульма-500 АО "Сетевая компания" при демонтажных работах на высоковольтном оборудовании один рабочий получил телесные повреждения в виде электротравмы, его коллега скончался на месте.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил последовательности при выполнении работ, связанных с отключением высоковольтного оборудования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура проверит, как работодатель соблюдал требования законодательства об охране труда, и при наличии оснований примет соответствующие меры.