Москва5 маяВести.В Татарстане электромонтажник пострадал при ударе током на электрической подстанции, его коллега погиб, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.
На территории электрической подстанции Бугульма-500 АО "Сетевая компания" при демонтажных работах на высоковольтном оборудовании один рабочий получил телесные повреждения в виде электротравмы, его коллега скончался на месте.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил последовательности при выполнении работ, связанных с отключением высоковольтного оборудованияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Прокуратура проверит, как работодатель соблюдал требования законодательства об охране труда, и при наличии оснований примет соответствующие меры.