В ЛНР монтажник погиб от удара током при прокладке интернет-кабеля

В ЛНР монтажник погиб при прокладке интернет-кабеля, возбуждено дело В ЛНР монтажник погиб от удара током при прокладке интернет-кабеля

Москва3 июн Вести.В поселке городского типа Шахтерский в Луганской Народной Республике монтажник погиб от удара током при прокладке интернет-кабеля, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по ЛНР.

Трагедия произошла вечером 2 июня. Мужчина, стоя на алюминиевой лестнице и удерживая в руках металлическую бандажную ленту для крепления специального раздаточного бокса, допустил соприкосновение с электрическими проводами, проходящими по ЛЭП.

Работник получил удар током и погиб. По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и необходимая документация, представляющие интерес для следствия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.