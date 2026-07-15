В Ленске мужчина умер от удара электротоком при погрузке экскаватора на трал

В Якутии мужчина умер от удара током при погрузке экскаватора на трал В Ленске мужчина умер от удара электротоком при погрузке экскаватора на трал

Москва15 июл Вести.В Ленске 39-летний мужчина умер от удара электрическим током при погрузке экскаватора на автомобильный трал, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 7 июля на улице Короленко при погрузке экскаватора на автомобильный трал 39-летний мужчина получил удар электрическим током.

В результате полученной электротравмы мужчина скончался в медицинском учреждении… Возбуждено уголовное дело по … ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, исследовано техническое состояние транспортного средства, назначены и проведены необходимые экспертные исследования.

Продолжается работа по сбору доказательств.