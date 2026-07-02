СК возбудил дело после смерти работника на Дальневосточной железной дороге

СК на Дальнем Востоке возбудил дело после смерти работника, которого убило током СК возбудил дело после смерти работника на Дальневосточной железной дороге

Москва2 июл Вести.На Дальнем Востоке возбуждено дело по факту смерти сотрудника транспортной компании на Дальневосточной железной дороге. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Инцидент произошел в мае на станции Теплое Озеро, когда мужчину убило электрическим током во время выполнения работ по уборке отрезка проволоки. Он скончался на месте.

Следователем Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ написано в MAX

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего.