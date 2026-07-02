Москва2 июлВести.На Дальнем Востоке возбуждено дело по факту смерти сотрудника транспортной компании на Дальневосточной железной дороге. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошел в мае на станции Теплое Озеро, когда мужчину убило электрическим током во время выполнения работ по уборке отрезка проволоки. Он скончался на месте.
Следователем Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФнаписано в MAX
В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего.