После гибели двух человек от удара током в кафе в Татарстане возбудили дело

СК завел дело после гибели людей от удара током в кафе в Татарстане После гибели двух человек от удара током в кафе в Татарстане возбудили дело

Москва12 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после смертельного происшествия в Спасском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Произошедшее квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работ говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Предварительно установлено, что ЧП в кафе случилось во время проведения ремонта. Двое мужчин получили удар электротоком и скончались.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.