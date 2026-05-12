Москва12 маяВести.Уголовное дело возбуждено после смертельного происшествия в Спасском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Произошедшее квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.
В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Предварительно установлено, что ЧП в кафе случилось во время проведения ремонта. Двое мужчин получили удар электротоком и скончались.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.