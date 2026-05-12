Москва12 маяВести.Уголовное дело возбуждено после смертельного происшествия в Спасском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Произошедшее квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при проведении ремонтных работ

говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Предварительно установлено, что ЧП в кафе случилось во время проведения ремонта. Двое мужчин получили удар электротоком и скончались.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.