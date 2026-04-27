СК завел дело после обнаружения останков человека на теплотрассе во Владивостоке

Фрагмент человеческого тела обнаружен в районе теплотрассы во Владивостоке СК завел дело после обнаружения останков человека на теплотрассе во Владивостоке

Москва27 апр Вести.Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после обнаружения останков человеческого тела в районе теплотрассы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фрагмента тела человека в районе теплотрассы на улице Сипягина во Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Назначены экспертизы для выяснения причин и обстоятельств смерти человека.