Москва27 апрВести.Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после обнаружения останков человеческого тела в районе теплотрассы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фрагмента тела человека в районе теплотрассы на улице Сипягина во Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ)говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Назначены экспертизы для выяснения причин и обстоятельств смерти человека.