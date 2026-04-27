Москва27 апрВести.Сотрудники Следственного комитета начали проверку после обнаружения скелетированных останков трех человек в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан, страшная находка была сделана 23 апреля.
На участке местности в поле, расположенном недалеко от жилого комплекса "Парус" Ленинского района города Уфы, были обнаружены костные останкиговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Изъятые останки направлены на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Планируется выяснить давность и причины смерти.