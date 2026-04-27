В Уфе нашли скелетированные останки трех человек, СК начал проверку

Скелетированные останки трех человек обнаружили около ЖК в Уфе В Уфе нашли скелетированные останки трех человек, СК начал проверку

Москва27 апр Вести.Сотрудники Следственного комитета начали проверку после обнаружения скелетированных останков трех человек в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Башкортостан, страшная находка была сделана 23 апреля.

На участке местности в поле, расположенном недалеко от жилого комплекса "Парус" Ленинского района города Уфы, были обнаружены костные останки говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Изъятые останки направлены на судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Планируется выяснить давность и причины смерти.