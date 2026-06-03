Москва3 июнВести.Обстоятельства гибели трех человек выясняют сотрудники Батыревского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.
Второго июня в деревне Старые Высли Комсомольского муниципального округа в частном доме найдены тела двух мужчин и одной женщины. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом: дом был оборудован газовой колонкой.
Сведений о криминальном характере смерти погибших не имеетсяуточняется в сообщении ведомства
Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии произвела тщательный осмотр места происшествия и опросила очевидцев произошедшего.