В Чувашии три человека погибли, отравившись угарным газом

От угарного газа в Чувашии погибло три человека, идет проверка В Чувашии три человека погибли, отравившись угарным газом

Москва3 июн Вести.Обстоятельства гибели трех человек выясняют сотрудники Батыревского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

Второго июня в деревне Старые Высли Комсомольского муниципального округа в частном доме найдены тела двух мужчин и одной женщины. По предварительной версии, они могли отравиться угарным газом: дом был оборудован газовой колонкой.

Сведений о криминальном характере смерти погибших не имеется уточняется в сообщении ведомства

Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии произвела тщательный осмотр места происшествия и опросила очевидцев произошедшего.