В Чувашии дети могли отравиться угарным газом из-за давно не топленной печи

Названа возможная причина отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии В Чувашии дети могли отравиться угарным газом из-за давно не топленной печи

Москва19 июл Вести.Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могла стать давно нетопленная печь, сообщает прокуратура республики.

Предположительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме (после посещения бани была затоплена печь в доме, которая длительное время не использовалась) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел в Аликовском округе. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.