Москва19 июлВести.Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могла стать давно нетопленная печь, сообщает прокуратура республики.
Предположительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме (после посещения бани была затоплена печь в доме, которая длительное время не использовалась)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел в Аликовском округе. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.