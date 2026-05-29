В Чувашии госпитализированы 6 детей после отравления арбузом

Москва29 мая Вести.В одном из населенных пунктов Канашского округа в Чувашии дети отравились арбузом. Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь, сообщили на странице во "ВКонтакте" регионального Минздрава.

Медики контролируют состояние детей.

Главный внештатный диетолог Минздрава Чувашии Алина Степанова напоминает, что не стоит употреблять арбузы раньше их естественного сезона созревания.

Ранние плоды могут содержать повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста, что часто приводит к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей отметила специалист

При признаках отравления необходимо сразу обращаться к врачам.