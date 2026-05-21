Москва21 маяВести.В Башкирии возбудили уголовное дело по сообщению о массовом заболевании детей кишечной инфекцией в оздоровительном лагере Абзелиловского района. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация о вспышке кишечной инфекции была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что заболели дети в возрасте 11-15 лет.
Точное количество отравившихся уточняется.
По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности… Проводится комплекс следственных действий с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормамговорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере MAX
В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.