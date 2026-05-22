Москва22 маяВести.Стали известна причина массового заболевания детей, приехавших в лагерь "Уральские зори" в Башкирии. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что ей стал норовирус.
Накануне в детском лагере дети и работники отравились.
Норовирус стал причиной заболевания 16 детей в лагере в Башкирии. Инфекция была обнаружена у работника пищеблоканаписано в сообщении
В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Остальные дети находятся под медицинским наблюдением.