Причиной массового отравления в лагере под Магнитогорском стал норовирус Массовое заболевание детей в лагере Башкирии вызвал норовирус

Москва22 мая Вести.Стали известна причина массового заболевания детей, приехавших в лагерь "Уральские зори" в Башкирии. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что ей стал норовирус.

Накануне в детском лагере дети и работники отравились.

Норовирус стал причиной заболевания 16 детей в лагере в Башкирии. Инфекция была обнаружена у работника пищеблока написано в сообщении

В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Остальные дети находятся под медицинским наблюдением.