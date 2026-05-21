Роспотребнадзор Башкирии проводит эпидрасследование в лагере, где заболели дети

Москва21 мая Вести.В детском лагере "Уральские Зори", где произошла вспышка кишечной инфекции, проводится эпидемиологическое расследование. Об этом заявил Роспотребнадзор по Республике Башкортостан.

О массовом заболевании детей в возрасте 11-15 лет стало известно незадолго до этого. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Как уточнили Роспотребнадзоре, выявлено 16 заболевших, они находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные дети остаются под медицинским наблюдением.

Угрозы распространения инфекции нет.

20 мая специалисты Управления Роспотребнадзора выехали в лагерь "Уральские Зори" … для проведения санитарно-эпидемиологического расследования… Проводятся лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во "Вконтакте"

Также была проведена проверка санитарного состояния объекта.