Москва20 маяВести.В детском лагере "Уральские зори" под Магнитогорском произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает издание 74.ru.
Источник уточняет, что заболели дети и работники проходящего в лагере форума. Их симптомы напоминают кишечную инфекцию. Среди них называются рвота, диарея и повышенная температура.
На месте происшествия уже работают сотрудники Роспотребнадзора Башкортостана, врачи и представители администрации Магнитогорска. Они подтвердили факт отравления, однако называть масштаб массовым не стали.
В настоящее время всем заболевшим оказывают медицинскую помощь. Произведена изоляция заболевших от здоровых.