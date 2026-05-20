Под Магнитогорском дети массово отравились в лагере

Москва20 мая Вести.В детском лагере "Уральские зори" под Магнитогорском произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает издание 74.ru.

Источник уточняет, что заболели дети и работники проходящего в лагере форума. Их симптомы напоминают кишечную инфекцию. Среди них называются рвота, диарея и повышенная температура.

На месте происшествия уже работают сотрудники Роспотребнадзора Башкортостана, врачи и представители администрации Магнитогорска. Они подтвердили факт отравления, однако называть масштаб массовым не стали.

В настоящее время всем заболевшим оказывают медицинскую помощь. Произведена изоляция заболевших от здоровых.