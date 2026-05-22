Семья из четырех человек отравилась арбузом с крысиным ядом в Индии

Москва22 мая Вести.В Индии семья из четырех человек погибла при загадочных обстоятельствах, съев арбуз за ужином. Судмедэксперты обнаружили в остатках трапезы крысиный яд. Об этом пишет Need To Know.

В публикации говорится, что 26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи поужинали вместе с родственниками. Затем они употребили в пищу арбуз, купленный на рынке. Утром им стало плохо, обнаружились признаки пищевого отравления. Их госпитализировали, но медики не смогли помочь членам семьи.

Исследовав тела, судмедэксперты обнаружили в желудках погибших фосфид цинка, используемый в качестве крысиного яда. Позже следы яда нашли в остатках арбуза. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего. В качестве одной из версий рассматривается криминальная, так как родственники погибших остались невредимы. При этом известно, что в доме, где жили Додаки, были проблемы с крысами. В связи с этим здание обрабатывалось химикатами против грызунов.

Известно, что семья владела магазином аксессуаров для мебели.

