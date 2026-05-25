В Индии тигр напал на группу женщин и растерзал четырех из них В Индии тигр растерзал четырех женщин в лесу

Москва25 мая Вести.В штате Махараштра, расположенном в центральной части Индии, обнаружили останки четырех жертв тигра.

Нападению хищника подверглась группа из 13 женщин, которые отправились в лес собирать листья дерева тенду, жизненно важные для существования индийских домохозяйств в контексте торговли, сообщает газета The Indian Express.

По словам лесничего, на женщин напала семья тигров, включавшая тигрицу и трех детенышей-подростков. Хищники набросились и успели растерзать четырех женщин. Остальным удалось спастись.

Погибших опознали, все они были в возрасте от 38 до 50 лет.

После инцидента местные власти объявили о немедленной финансовой помощи в размере 25 000 рупий семьям жертв. Наблюдение в этом районе также было усилено: в лесу и вокруг него установлены три камеры живого наблюдения и 30 камер-ловушек.

Ранее в Приморье тигр напал на машину с людьми, которые мешали ему доесть корову.