Число жертв шторма в Индии превысило 100 человек

Шторм в Индии унес жизни более 100 человек Число жертв шторма в Индии превысило 100 человек

Москва14 мая Вести.В Индии более 100 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей. Шторм в штате Уттар-Прадеш унес 104 жизни, сообщает газета Economic Times.

В результате стихийного бедствия 52 человека также получили ранения. Кроме того, разрушено 98 домов, погибли 130 животных.

В штате развернут оперативный штаб. Пострадавшим оказывают экстренную медицинскую и финансовую помощь.

Президент России Владимир Путин ранее направил телеграмму с соболезнованиями президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи со стихийным бедствием.