Моди призвал граждан Индии отказаться от путешествий для экономии топлива

Моди призвал жителей Индии экономить ресурсы Моди призвал граждан Индии отказаться от путешествий для экономии топлива

Москва11 мая Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны экономить ресурсы, в том числе топливо на фоне надвигающегося экономического кризиса, пишет газета Times of India.

Моди заявил, что мир борется с экономическими потрясениями, сбоями в цепочках поставок и международными конфликтами, что ведет к росту инфляции. Моди подчеркнул, что коллективное участие имеет решающее значение для сохранения силы Индии в эти времена сообщает газета

Моди призвал жителей пользоваться общественным транспортом, избегать ненужных покупок золота и отдавать предпочтение внутреннему туризму.

Премьер-министр призвал граждан Индии сократить применение химических удобрений, расширить использование электромобилей и перейти на солнечную энергию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва продолжит наращивать поставки нефти в Индию, поскольку это соответствует интересам России.

Захарова также отметила, что Россия продолжит наращивать военно-техническое сотрудничество с Индией.