Москва11 мая Вести.В Индии на фоне ближневосточного кризиса необходимо снова ввести ограничения, действовавшие в период пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, его слова передает телеканал NDTV

Кризис вокруг Ирана привел к дефициту топлива, росту мировых цен на нефть и сжиженный газ. В связи с этим Моди призвал жителей страны передвигаться на общественном транспорте и меньше использовать бензин и дизельное топливо.

Во время коронавируса мы работали из дома, проводили виртуальные встречи, видеоконференции. Мы привыкли к этому. Требование времени — вновь вернуться к этим методам заявил индийский премьер

Кроме того, по мнению Моди, стоит также отказаться от покупки золота и заграничного отпуска, а также сократить потребление растительного масла.

Заявления Моди спровоцировали критику со стороны оппозиции, премьера обвинили в неспособности преодолеть кризис, плохом планировании и перекладывании ответственности на простых граждан, отмечает телеканал.

Ранее политик заявлял о необходимости экономить иностранную валюту и сокращать зависимость от зарубежных энергоресурсов. Для этого, по его мнению, следует как минимум на год отложить поездки за границу, в том числе для отдыха и проведения свадеб.