Москва28 апрВести.Рост цен в Британии из-за войны в Иране может заставить британцев изменить потребительские привычки и планы проведения отпусков, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News.
Если негативные последствия продолжатся, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете. Подобные вещиотметил Стармер
Газета The Times сообщила, правительство Британии разрабатывает меры на случай возникновения дефицита продовольствия из-за войны в Иране.
Кроме того, перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который критически необходим для продовольственной отрасли.
Перекрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на автомобильное топливо и авиационный керосин, что скажется на стоимости авиаперевозок в преддверии сезона летних отпусков.