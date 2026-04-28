Стармер: британцы могут изменить свои привычки из-за войны с Ираном

Стармер: война в Иране может изменить потребительские привычки британцев Стармер: британцы могут изменить свои привычки из-за войны с Ираном

Москва28 апр Вести.Рост цен в Британии из-за войны в Иране может заставить британцев изменить потребительские привычки и планы проведения отпусков, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News.

Если негативные последствия продолжатся, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете. Подобные вещи отметил Стармер

Газета The Times сообщила, правительство Британии разрабатывает меры на случай возникновения дефицита продовольствия из-за войны в Иране.

Кроме того, перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который критически необходим для продовольственной отрасли.

Перекрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на автомобильное топливо и авиационный керосин, что скажется на стоимости авиаперевозок в преддверии сезона летних отпусков.