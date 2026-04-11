Стармера раскритиковали за решение уйти в отпуск на фоне угроз Трампа Ирану

СМИ об отпуске Стармера на фоне угроз Ирану: сошел с рейса в эпицентр кризиса

Москва11 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, пишет издание Daily Express.

7 апреля американский лидер на фоне приближающегося истечения объявленного ультиматума Тегерану для заключения мирной сделки и открытия Ормузского пролива пригрозил, что иранская цивилизация может прекратить свое существование.

Стармер вернулся в Великобританию во вторник вечером, сойдя с коммерческого рейса в эпицентр кризиса, который назревал без его участия в течение нескольких дней говорится в публикации

В статье говорится об отпуске главы правительства в Испании в то время, когда Трамп сделал заявление о возможном уничтожении Ирана.

Тот самый премьер, который заявил: "Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже" с иронией отметил автор материала Майкл Кэролл

Он также напомнил, что ранее Стармер критиковал действия правительства консерваторов под руководством Бориса Джонсона (2019–2022 гг.), который находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана.

Нельзя координировать международные усилия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока (режим в Кабуле – прим. ред.) падал говорил тогда лидер оппозиционной Лейбористской партии Стармер

В ночь на 8 апреля Трамп сообщил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели​​​. Вскоре после этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о частичной разблокировке Исламской Республикой Ормузского пролива.

Вместе с этим, в ночь на 10 апреля президент США стал утверждать, что Тегеран не соблюдает условий соглашения о пропуске судов через названный пролив.

Трамп пообещал не допустить того, чтобы иранские власти взимали плату за проход судов через этот водный путь.