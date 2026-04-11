Москва11 апрВести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, пишет издание Daily Express.
7 апреля американский лидер на фоне приближающегося истечения объявленного ультиматума Тегерану для заключения мирной сделки и открытия Ормузского пролива пригрозил, что иранская цивилизация может прекратить свое существование.
Стармер вернулся в Великобританию во вторник вечером, сойдя с коммерческого рейса в эпицентр кризиса, который назревал без его участия в течение нескольких днейговорится в публикации
В статье говорится об отпуске главы правительства в Испании в то время, когда Трамп сделал заявление о возможном уничтожении Ирана.
Тот самый премьер, который заявил: "Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже"с иронией отметил автор материала Майкл Кэролл
Он также напомнил, что ранее Стармер критиковал действия правительства консерваторов под руководством Бориса Джонсона (2019–2022 гг.), который находился в отпуске во время вывода американских войск из Афганистана.
Нельзя координировать международные усилия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока (режим в Кабуле – прим. ред.) падалговорил тогда лидер оппозиционной Лейбористской партии Стармер
В ночь на 8 апреля Трамп сообщил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Вскоре после этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о частичной разблокировке Исламской Республикой Ормузского пролива.
Вместе с этим, в ночь на 10 апреля президент США стал утверждать, что Тегеран не соблюдает условий соглашения о пропуске судов через названный пролив.
Трамп пообещал не допустить того, чтобы иранские власти взимали плату за проход судов через этот водный путь.