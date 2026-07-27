"Заметно уже сейчас": в США посоветовали Украине готовиться к ухудшению ситуации Профессор Миршаймер: из-за роста цен на нефть поддержка Украины Западом ослабнет

Москва27 июл Вести.Рост цен на углеводороды, спровоцированный конфликтом США и Ирана, может стать одним из последствий снижения поддержки Украины со стороны Запада.

Такое мнение в эфире подкаста отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса на видеохостинге YouTube выразил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

События в Иране серьезно повлияют на стоимость нефти и газа в Европе, что создаст значительные трудности для экономик региона. Это вынудит Европу пересмотреть свою политику и сократить помощь Украине. Признаки такого развития событий заметны уже сейчас отметил эксперт

Миршаймер также ожидает крах киевского режима в ближайшем будущем.

Ситуация в Иране и развитие конфликта между Россией и Украиной формируют для последней крайне пессимистичный прогноз сказал профессор

По данным агентства Bloomberg, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, то к концу текущего года рост цен на газ и электроэнергию приведет к экономическому спаду в Великобритании и странах Евросоюза.

В ночь на 27 июля стоимость нефти сорта Brent снизилась более чем на 5% на фоне сообщений о приостановке ударов американских сил по Ирану.