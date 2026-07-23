Москва23 июл Вести.Обострение конфликта США и Ирана грозит мировой экономике новой волной инфляции, подорожанием товаров и продовольственным кризисом, рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Алексей Харланов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, мировая экономика находится в состоянии глубокой рецессии, запасы нефти находятся на минимуме. Это стало результатом очередной блокады Ормузского пролива.

Сегодня продовольственные рынки полностью зависят от существующих логистических поставок. Поэтому опять мы в этой ситуации оставляем голодными Африку, Азию, и те страны, которые очень зависимы от существующей логистики. Сегодня мир действительно находится на грани череды конфликтов, неуправляемого хаоса, который американцы вместе с израильтянами создали на Ближнем Востоке. Но при этом они получают не только всю нефть в долларах, но и рост котировок, которые опять-таки именно американцы будут определять сказал Харланов

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE превысила порог в 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 11 июня текущего года.