Западные экономики не выдержат высоких цен на мировом рынке нефти Эксперт Колташов объяснил, почему Запад не справится с ростом цен на нефть

Москва21 июл Вести.Западные страны не выдержат высоких цен на нефтяном рынке, потому что их экономики находятся в депрессивном состоянии, рассказал руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести".

Стоимость нефти сорта Brent вновь поднималась выше отметки в 90 долларов за баррель после того, как йеменские хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии в Красном море. Баб-эль-Мандебский пролив – это еще 7% мировых поставок нефти, помимо Ормузского пролива.

Рынок не может выдержать сейчас большого повышения цен, хотя в нем объективно существует потребность. Причина – депрессивное состояние западных экономик. Они не могут выдерживать высокие цены, там начинается быстрое сокращение активности. И поскольку уже известно, что это будет происходить, рынок ведет себя так, будто бы он не очень верит в то, что закроются столь многие проливы и что поставки углеводородов в Европу могут просто прекратиться из Саудовской Аравии отметил эксперт

Стоимость нефти марки Brent за прошедшую неделю выросла почти на 20%, достигнув отметки 88,27 долларов, а в ходе утренних торгов 20 июля превысила 90 долларов за баррель. По словам экономиста, генерального директора "Альфа-Форекса" Гузель Проценко, стоимость барреля Brent может взлететь до $100 в считаные дни.