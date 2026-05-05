Цены на нефть в мире достигли максимальных с июля 2022 года значений

Стоимость нефти на мировом рынке достигла максимума с середины 2022 года Цены на нефть в мире достигли максимальных с июля 2022 года значений

Москва5 мая Вести.Цены на нефть на глобальном рынке достигли максимальных значений с июля 2022 года. Основной причиной роста стоимости сырья стала продолжающаяся эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и остановке топливных поставок.

В апреле стоимость нефти составила 103,91 доллара за баррель, что на 36,5% выше по сравнению с 2025 годом (65,91 доллара).

Цена на нефть сорта Brent поднялась до 120,42 доллара за баррель, продемонстрировав рост на 44% год к году (67,75 доллара). Оба показателя стали самыми высокими с июля 2022 года, когда стоимость сырья достигала 105,08 доллара за баррель, а Brent поднималась до 120,08 доллара. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на подсчеты специалистов Всемирного банка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что в условиях роста мировых цен на сырье компании в России заработают больше при меньшем объеме экспортной нефти.