Москва18 мая Вести.Мировой энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, вступает в новую фазу в связи с приближением лета, сообщает газета The Financial Times (FT).

Порядка 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своей экономики. Эксперты считают, что нефть марки Brent может подорожать до $180 за баррель.

Положение может ухудшиться на фоне повышения спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки.

Кроме того, экономисты обращают внимание на рекордно быстрое за все время наблюдений сокращение мировых запасов углеводородов, отмечает FT.

Если ближневосточный конфликт продлится в ближайшие недели, то мировая рецессия может стать неизбежной, подчеркивают аналитики.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мир приближается к крупнейшему в истории энергетическому кризису.