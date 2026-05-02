Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису Дмитриев: мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории

Москва2 мая Вести.Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление партнера и старшего портфельного менеджера канадской инвестиционной компании Ninepoint Partners Эрика Наттала. В эфире Bloomberg TV Наттал предупредил, что на фоне ближневосточного кризиса мировые запасы нефти к концу мая достигнут рекордно низких уровней. Эксперт ожидает, что в ближайшие дни или недели цена на нефть превысит 150 долларов за баррель.

Мир, словно во сне, движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории - и только сейчас некоторые умные люди начинают это замечать написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он заявил, что Европейский союз недооценивает предстоящие трудности и уже в июле-августе объединение ожидает настоящий момент истины, когда ситуация станет крайне сложной.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, важного транспортного коридора для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это, в свою очередь, повлияло на уровень добычи и экспорта энергоресурсов. В результате блокады в большинстве стран мира произошло повышение цен на топливо и промышленные товары.