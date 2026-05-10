Дмитриев заявил об ухудшении энерговариантов для ЕС на фоне сближения РФ и КНР

Москва10 мая Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическая ситуация в Евросоюзе (ЕС) ухудшается на фоне укрепления связей Москвы и Пекина.

Дмитриев прокомментировал в соцсети X заявление президента Владимира Путина об уровне сотрудничества в энергосфере между РФ и КНР.

Варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились написал он

Ранее Путин сообщил журналистам, что Россия и Китай достигли высокой степени договоренностей, чтобы сделать существенный шаг вперед в газовой и нефтяной сферах.

Помимо энергокризиса, странам ЕС также грозит продовольственный кризис. Виной тому в том числе санкции на российские удобрения.