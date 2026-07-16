Москва16 июл Вести.Странам Евросоюза (ЕС) и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива следует готовиться к скорому масштабному энергетическому кризису.

Такое мнение на странице в соцсети X высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно из-за ошибочных решений об отказе от российских энергоресурсов написал глава РФПИ

Комментарий Дмитриева стал реакцией на публикацию газеты Financial Times, в которой обсуждались опасения трейдеров относительно нефтяных рынков на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Ситуация вблизи Ормузского пролива обострилась после того, как в ночь на 9 июля США начали очередную серию атак на Иран.

Американские военные заявили, что эти действия были ответом на инциденты с коммерческими судами в названном проливе. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.

12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ президент США Дональд Трамп распорядился возобновить морскую блокаду Исламской Республики.

Вместе с тем, глава Белого дома сообщил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых соглашений со странами Персидского залива.