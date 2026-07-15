Reuters: судоходные фирмы выступили против идеи США о сборах в Ормузском проливе

Судовладельцы раскритиковали предложение Трампа о сборах в 20% за проход Ормуза Reuters: судоходные фирмы выступили против идеи США о сборах в Ормузском проливе

Москва15 июл Вести.Крупные судоходные компании и отраслевые объединения негативно оценили инициативу президента США Дональда Трампа ввести сбор за проход судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Reuters.

Так, немецкая контейнерная компания Hapag-Lloyd, занимающая пятое место в мире по объему перевозок, назвала предложение Трампа "принципиально ошибочным". В компании отметили, что взимание сборов может быть обоснованным в случае Панамского и Суэцкого каналов, но не может быть применимо к Ормузскому проливу.

До начала боевых действий на Ближнем Востоке через упомянутый пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Вместе с этим, представители Hapag-Lloyd подчеркнули, что новая эскалация напряженности между США и Ираном с начала июля напрямую не повлияла на работу их судов.

Тем не менее, компания уже изменила маршруты, чтобы избежать прохода через Ормузский пролив, говорится в статье.

Инициативу главы Белого дома также раскритиковала Немецкая ассоциация судовладельцев (VDR). Ее президент Мартин Крегер заявил, что такие меры в случае их введения нарушат международное право и подорвут принцип свободы судоходства.

13 июля Трамп сообщил о намерении США взять под контроль Ормузский пролив и возобновить блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер безопасности планируется взимать пошлину в размере 20% от стоимости всех грузов, использующих этот водный маршрут.

Трамп уточнил, что проход будет разрешен всем судам, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.

На следующий день глава Белого дома объявил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через пролив в пользу торговых соглашений со странами Персидского залива.

Тогда же Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.