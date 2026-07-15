Москва15 июлВести.Крупные судоходные компании и отраслевые объединения негативно оценили инициативу президента США Дональда Трампа ввести сбор за проход судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Reuters.
Так, немецкая контейнерная компания Hapag-Lloyd, занимающая пятое место в мире по объему перевозок, назвала предложение Трампа "принципиально ошибочным". В компании отметили, что взимание сборов может быть обоснованным в случае Панамского и Суэцкого каналов, но не может быть применимо к Ормузскому проливу.
До начала боевых действий на Ближнем Востоке через упомянутый пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.
Вместе с этим, представители Hapag-Lloyd подчеркнули, что новая эскалация напряженности между США и Ираном с начала июля напрямую не повлияла на работу их судов.
Тем не менее, компания уже изменила маршруты, чтобы избежать прохода через Ормузский пролив, говорится в статье.
Инициативу главы Белого дома также раскритиковала Немецкая ассоциация судовладельцев (VDR). Ее президент Мартин Крегер заявил, что такие меры в случае их введения нарушат международное право и подорвут принцип свободы судоходства.
13 июля Трамп сообщил о намерении США взять под контроль Ормузский пролив и возобновить блокаду иранских портов. По его словам, для финансирования мер безопасности планируется взимать пошлину в размере 20% от стоимости всех грузов, использующих этот водный маршрут.
Трамп уточнил, что проход будет разрешен всем судам, за исключением принадлежащих Ирану и его союзникам.
На следующий день глава Белого дома объявил, что отказался от объявленного днем ранее 20-процентного сбора за проход судов через пролив в пользу торговых соглашений со странами Персидского залива.
Тогда же Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о возобновлении морской блокады Ирана.