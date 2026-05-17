FT: энергокризис из-за ситуации с Ираном вступает в новую фазу в преддверии лета

FT предупредила о новой фазе мирового энергокризиса из-за ситуации с Ираном FT: энергокризис из-за ситуации с Ираном вступает в новую фазу в преддверии лета

Москва17 мая Вести.Мировой энергетический кризис, связанный с ситуацией вокруг Ирана, вступает в новую фазу на фоне приближения лета и роста спроса на электроэнергию. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, почти 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. В материале отмечается, что сезонное увеличение потребления из-за использования кондиционеров и роста туристической активности создает дополнительную нагрузку на мировые запасы нефти и топлива.

В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной [США и Израиля] с Ираном говорится в материале

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, вынудит Европу к прямому диалогу с Россией.