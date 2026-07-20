Москва20 июл Вести.Обострение обстановки на Ближнем Востоке определенно повлияет на рынок нефти, заявил ИС "Вести" преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Все то время, что действовал меморандум, рынки реагировали довольно спокойно, рассчитывая на то, что в целом ситуация между Тегераном и Вашингтоном будет урегулирована. И был разблокирован Ормузский пролив. Поэтому последние дни до момента начала интенсивных атак США по Ирану нефть на фьючерсах варьировалась на отметке $76-77 за баррель, а в реальности цена нефти достигала $85-90. И это довольно нормальная цена с учетом имеющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Сейчас, конечно же, ситуация кардинально изменилась, она развернулась на 180 градусов заявил эксперт

Ибрагимов отметил, что в текущих условиях Иран будет действовать жестко и не пойдет на уступки США.

Американцы не оставляют Ирану другого выхода. Иран, со своей стороны, блокирует Ормузский пролив очень жестко и не собирается идти на какие-либо уступки, потому что прекрасно понимает, что вопрос Ормузского пролива - это вопрос его геополитической выживаемости. Если Иран пойдет на какие-то реальные уступки, то тогда можно говорить не о тактическом, а даже стратегическом проигрыше Ирана в отношении Америки. Поэтому абсолютно будет ожидаемая цена может быть и в $100 за баррель. Может быть, до $120 пока не дойдет, но то, что цены подскочат - это однозначно полагает он

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.