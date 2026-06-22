Экономист Зайнуллин рассказал, что будет дальше с ценами на нефть Эксперт Зайнуллин: эйфория от снижения цен на нефть будет недолгой

Москва22 июн Вести.Оптимизм от перспективы урегулирования конфликта США и Ирана уже учтен в ценах на нефть, отступивших от недавних высоких уровней, любое дальнейшее снижение будет небольшим и временным, а затем возможен новый рост котировок. Такой прогноз дал в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По его словам, на рынках сейчас можно наблюдать "некую эйфорию".

Уже цены на нефть значительно снизились, они уже ушли с уровня 100 до уровня 79 долларов за баррель, поэтому весь оптимизм, на мой взгляд, рыночными ценами в большей степени уже отыгран. Возможно некоторое небольшое временное снижение на 5-10 долларов, а потом, вполне возможно, снова будет рост, потому что не устранены серьезные фундаментальные проблемы сказал Зайнуллин

Эксперт перечислил некоторые из этих проблем.

Во-первых, в значительной степени разрушена нефтедобывающая и логистическая инфраструктура как Ирана, так и других нефтедобывающих стран в Персидском заливе. Ее тоже надо восстанавливать, это займет время и потребует дополнительных инвестиций. Во-вторых, существенно возрастут страховки на морские перевозки, что тоже существенно увеличит себестоимость нефти. И третий фактор - то, что и США, и европейские страны, и многие покупатели в Юго-Восточной Азии в значительной степени исчерпали свои запасы, свои резервы, и им сейчас нужно их наращивать. Поэтому это приведет к увеличению спроса на нефть, потому что весь мир не знает, сколько это перемирие продлится. И сейчас, если пойдет активное судоходство через Ормузский пролив, то большинство покупателей нефти будут сейчас наращивать запасы отметил Зайнуллин

Затягивание заключения меморандума между США и Ираном объясняется тем, что стороны не могут прийти к реальному компромиссу, при этом Тегеран ни на йоту не верит американцам, заявил ранее ИС "Вести" политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.