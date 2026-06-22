В России объяснили заминку с заключением меморандума между США и Ираном Политолог Ибрагимов: Иран американцам не верит ни на йоту

Москва22 июн Вести.Затягивание заключения меморандума между США и Ираном объясняется тем, что стороны не могут прийти к реальному компромиссу. Более того, Иран американцам не верит ни на йоту, заявил ИС "Вести" политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Мы все были бы очень рады, если действительно Иран и Америка пришли к какому-то соглашению, но я бы не стал так торопить события. На самом деле все далеко от идеального, и американцы пока что на уступки Ирану не идут. На словах, конечно, можно говорить все, что угодно, а вот на деле я сомневаюсь, что все-таки Иран и Америка смогут в конце концов к какому-то реальному компромиссу прийти, потому что стороны не могут по сей день договориться о принципиальных вопросах, связанных с ядерной программой, с санкционными вопросами. Вопрос заключается в том, что на сегодняшний день иранская сторона словам американцам не верит ни на йоту отметил эксперт

Кроме того, указал Ибрагимов, заключение меморандума не обязывает стороны к выполнению его условий.

Все-таки меморандум с юридической точки зрения ни к чему стороны не обязывает. Это лишь намерение о том, чтобы договориться добавил он

Новый раунд прямых технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном стартовал в Бюргенштоке 21 июня при посредничестве Пакистана и Катара. В ходе встречи участники обсудили проработку окончательного соглашения. Также было принято решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.

Как позже сообщили в МИД Швейцарии, переговоры между США, Ираном и посредниками продолжались в Бюргенштоке всю ночь.