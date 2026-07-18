Меморандум - иллюзия мира: США и Иран готовились к новому витку конфликта Меморандум о намерениях был тактической паузой для перевооружения США и Ирана

Москва18 июл Вести.Дипломатический жест с подписанием меморандума о намерениях оказался лишь фикцией, за которой скрывалось намерение как Вашингтона, так и Тегерана использовать паузу с подписанием этого документа для укрепления своих военных возможностей. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин

По его мнению, никто не собирался договариваться всерьез: меморандум был нужен лишь для того, чтобы взять тайм-аут и спокойно подготовиться к новому противостоянию.

Несмотря на подписанный меморандум, и США, и Иран активно готовились к продолжению войны. По итогу обе стороны к возобновлению боевых действий оказались готовы. Иран, естественно, за это время активно готовился, расчищая последствия бомбежек, склады, которые были завалены или повреждены, входы в подземные базы. Он восстанавливал производство ракет, продолжает производство беспилотников. А США за это время тоже подтягивали запасы зенитных управляемых ракет, естественно, противоракет, по причине того, что они были сильно истощены в ходе боевых действий весной. Как бы там [президент США Дональд] Трамп не заявлял, но у них объемы производства ударных средств и особенно средств перехвата лидируют, однако они сильно уступали иранским. И потому даже с учетом того, что смогли перебросить с баз в других частях земного шара, у американцев должен быть довольно серьезный дефицит этого оружия на случай долговременного конфликта заявил Лямин

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не смогут захватить острова в Ормузском проливе, так как американская армия не готова идти на жертвы, которых требует наземная операция. Он напомнил, что попытки Штатов провести наземные операции во Вьетнаме и Афганистане закончились бегством американской армии.