Джабаров объяснил, почему США не смогут победить Иран в наземной операции Джабаров считает нереальным захват США островов Ормузского пролива

Москва16 июл Вести.США не смогут захватить острова в Ормузском проливе, так как американская армия не готовы идти на жертвы, которых требует наземная операция. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что попытки Штатов провести наземные операции во Вьетнаме и Афганистане закончились бегством американской армии.

Я думаю, нереально, объясню почему. … Они очень хорошо занимаются тем, что бомбят, совершают ковровые бомбардировки территорий стран, погибает огромное количество людей. Но наземная операция всегда требует жертв, к которым американцы не готовы отметил Джабаров

Он уверен, что попытки хотя бы частично провести наземную операцию в Иране принесут проблемы только самим американцам.

Когда пойдут жертвы этой операции с телами погибших воинов в Америку, я думаю, у нынешней администрации будет очень много проблем, тем более в преддверии выборов. Повторяю, победить в наземной операции Иран невозможно заключил сенатор

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. Среди обсуждаемых мер – усиление авиаударов, отправка войск для захвата островов в районе Ормузского пролива, а также регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана.