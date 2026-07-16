Джабаров: монархии Залива убедились, что США не могут гарантировать безопасность

Джабаров считает, что страны Персидского залива разочаровались в США Джабаров: монархии Залива убедились, что США не могут гарантировать безопасность

Москва16 июл Вести.Монархии Персидского залива убедились, что США не могут предоставить гарантии безопасности. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, события последнего времени наглядно продемонстрировали ненадежность американских гарантий безопасности на примере Кувейта, Катара и Бахрейна, чьи территории атакует Иран из-за расположенных там военных объектов США.

Я думаю, что монархии монархии Залива, к сожалению, убедились, что защита американцев – это не гарантия их безопасности сказал он

Джабаров отметил, что в случае начала серьезной военной операции в этих странах возникнет критическая ситуация из-за поражения жизненно важных объектов. Поэтому, по его оценке, монархии Залива крайне заинтересованы в прекращении военной операции США против Ирана в нынешнем жестком формате.